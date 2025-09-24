Отключение света за долг в 50 сомов: депутат раскритиковала Минэнерго

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Отключения происходят даже при задолженности в 50–100 сомов.

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эльвира Сурабалдиева подвергла критике Министерство энергетики за массовое отключение абонентов от электроснабжения из-за задолженности.

По словам парламентария, отключения происходят даже при задолженности в 50–100 сомов. Она подчеркнула, что во время попыток оплаты абоненты сталкиваются с неработающим «личным кабинетом» и ошибками в системе.

«Личный кабинет не открывается, система выдает, что счёт заблокирован. В обществе ходят слухи, что вашу систему взломали. Что там у вас происходит?», — обратилась Сурабалдиева к представителю ведомства.

Заместитель министра энергетики Эмилбек Ысманов сообщил, что ежемесячно проводится отключение должников на основе данных о дебиторской задолженности. «После погашения задолженности мы снова их подключаем. Мы не смотрим на сумму, а только на наличие задолженности за месяц», — пояснил он.

Чиновник признал, что в течение двух последних дней действительно наблюдались технические неполадки, однако на момент заседания все сервисы работают в штатном режиме.

Источник: Кабар