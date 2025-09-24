Триллионы долларов надо тратить на людей, а не на гонку вооружений — Жапаров

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «КР готова предоставить свой опыт решения сложных вопросов с мировым сообществом»

Кыргызстан готов предоставить свой опыт решения сложных вопросов с мировым сообществом, заявил президент Садыр Жапаров, выступая на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью- Йорке.

По его словам, для устойчивого развития и региональной интеграции странам Центральной Азии необходимы равноправный диалог и активное взаимодействие.

Глава государства добавил, что, несмотря на сложные исторические и географические предпосылки, КР мирно урегулировала свои приграничные вопросы с соседними странами, в частности с Таджикистаном и Узбекистаном. Он акцентировал внимание на том, что этот процесс сопровождался продолжительными переговорами на высоком уровне, на уровне экспертов, и решен с учетом уважения интересов всех сторон.

«С уверенностью могу отметить, что сегодня границы между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном — это границы дружбы, торговли и сотрудничества», — сказал Садыр Жапаров.

Он подчеркнул, что этот опыт подтверждает: мир возможен там, где есть политическая воля, уважение и диалог, которые позволили нам разрешить все существующие противоречия и встать на путь созидания и развития.

Он предложил использовать более $3 триллионов, которые ежегодно тратятся на вооружение по всему миру, для улучшения жизни людей, ликвидации голода, охраны экологии и решения проблемы загрязнения воздуха.

«Ведь нет границ для того, чтобы дышать воздухом. Мы все дышим одним воздухом», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Жить не в гонке за тем, у кого сильнее оружие, а в соревновании за то, у какой страны чище природа и воздух, предложил он.

Источник: 24.kg