Садыр Жапаров раскритиковал Запад за санкции в отношении Кыргызстана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кыргызстан прилагает все усилия для самостоятельного укрепления своей экономики.

Необоснованные санкции расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны и как давление, препятствующее развитию еще только формирующейся экономики. Об этом президент Садыр Жапаров заявил, выступая на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, Кыргызстан прилагает все усилия для самостоятельного укрепления своей экономики.

Глава государства также сделал акцент на то, что республика строго выполняет и будет выполнять свои международные обязательства. «Однако мы не можем жертвовать интересами наших граждан и экономическим развитием страны», — подчеркнул он.

Садыр Жапаров констатировал, что санкции, введенные в отношении КР, основаны на ложной информации, распространяемой отдельными неправительственными организациями и недобросовестными гражданами.

Он отметил, что государство готово принять независимые международные аудиты для тщательной проверки деятельности банков Кыргызстана.

По данным президента, в прошлом году страны Европейского союза осуществили торговлю с Россией на $141 миллиард, из которых $36 миллиардов пришлось на импорт из РФ. А Великобритания, которая ввела санкции против двух кыргызстанских банков, в 2024-м вела торговлю с Россией на $2,2 миллиарда.

В связи с этим Садыр Жапаров сказал, что кто-то оставляет за собой возможность сотрудничества с РФ, отстаивая собственные интересы, но другим это запрещает. «Вы требуете, чтобы мы не сотрудничали с Россией, а сами активно развиваете с ней торгово-экономические связи. Нас с РФ связывает гораздо больше экономических отношений, чем вас», — заявил он.

Глава государства заметил, что в экономическом плане отказаться от сотрудничества с Россией Кыргызстан не может.

Кыргызская Республика не стремится к противостоянию с другими, а сотрудничает практически со всем миром, проводя многовекторную политику, добавил он. И отметил, что, например, КР ежегодно продает в ту же Англию золото на $1 миллиард.

«Моя первоочередная обязанность как президента — обеспечить безопасность моих граждан и страны, а также улучшить их экономическое положение», — резюмировал Садыр Жапаров.

Источник: 24.kg