Садыр Жапаров в Нью-Йорке призвал вернуть замороженные активы Афганистана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Вы используете эти средства и получаете выгоду»

Президент Садыр Жапаров на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке призвал вернуть замороженные активы Афганистана, отметив о недопустимости международной изоляции и лишения финансовой помощи Афганистана.

Он отметил, что использование финансовых инструментов для геополитических игр лишь усугубляет гуманитарный кризис. Жапаров подчеркнул, что более 9 миллиардов долларов, замороженных западными странами, должны быть возвращены афганскому народу. Эти средства могут стать источником восстановления инфраструктуры, поддержки банковской системы, развития сельского хозяйства и создания рабочих мест для миллионов людей.

«Вы используете эти средства и получаете выгоду», — сказал он.

Президент напомнил, что сегодня более 15 миллионов афганцев страдают от голода, а 24 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи.



