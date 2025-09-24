В рамках сессии Генассамблеи ООН президент КР провел несколько встреч

Президент Садыр Жапаров на полях Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США) провел несколько встреч.

Он провел переговоры с канцлером Австрии Кристианом Штокером. Обсуждены вопросы кыргызско-австрийского сотрудничества, включая экономику, инвестиции, экологию и туризм.

Также состоялась встреча с президентом Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтва. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-намибийских отношений, которые находятся на этапе развития.

Садыр Жапаров встретился с президентом Габонской Республики Брис Клотером Нгема. Обсуждены возможности расширения сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и в рамках международных организаций.

Стороны отметили, что отношения между двумя странами находятся на этапе становления и развития. Подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений.

Глава государства провел еще одну встречу — с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Он отметил, что отношения между КР и Гвинеей-Бисау находятся на начальном этапе развития. Дипломатические отношения между двумя странами установлены в феврале 2025 года.

Также состоялись переговоры со специальным представителем лидера США по вопросам глобального партнерства Паоло Замполли. Стороны обменялись мнениями по дальнейшему развитию отношений как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Источник: 24.kg