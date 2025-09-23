Депутаты отклонили законопроект о запрете использования LED-ламп в фарах авто

Бишкек, "САЯСАТ.KG". По итогам обсуждения члены комитета отклонили законопроект.

Комитет Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции обсудил поправки в Кодекс о правонарушениях, предлагаемые депутатами Бактыяром Калпаевым и Шайырбеком Ташиевым.

Законопроектом предлагается ввести запрет на установку светодиодных и ксеноновых ламп в фары, конструктивно не предназначенные для них. Инициаторы отметили, что поправки направлены на предотвращение ДТП, снижение аварийности и улучшение общей безопасности на дорогах.

В ходе обсуждения заместитель начальника ГУОБДД Эмиль Жакыпов отметил, что в Кодексе о правонарушениях уже имеется статья «Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего согласования с уполномоченным органом в сфере внутренних дел», по которой водителей можно привлекать к ответственности за использование LED-ламп в фарах.

При этом он сказал, что нет статистики о количестве ДТП, причиной которых стало использование таких ламп.

«Если ввести предлагаемую норму в кодекс, то получится, что по одному нарушению придется указывать две статьи. Сейчас сотрудники могут останавливать машины и составлять протоколы по статье 194, если установлены дополнительные фары. А чтобы останавливать авто с фарами, в которых установлены LED-лампы, нам нужны основания. Можно остановить и сделать предупреждение, но для протокола необходимо доказать, что это LED-лампы. Тогда нужно вводить техосмотр для того, чтобы определить, установлены ли LED-лампы в фарах», — заметил замначальника ГУОБДД.

