Предстоящие выборы. Проверять кандидатов в депутаты на знание госязыка не будут

На предстоящих парламентских выборах проверка кандидатов в депутаты на знание государственного языка проводиться не будет. Об этом, выступая на втором Кыргызско-Российском образовательном форуме, заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

По его словам, принятый ранее закон о государственном языке вызвал в обществе активные обсуждения и неоднозначную реакцию, поскольку требовал от государственных служащих, в том числе депутатов, владения кыргызским языком на уровне не ниже А2.

Эдиль Байсалов напомнил, что еще весной этого года заявлял о возможности отсрочки введения данного требования на несколько лет, чтобы дать время для более плавного и справедливого перехода, а также для подготовки необходимых условий и ресурсов.

Напомним, сегодня на заседании комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК депутаты рассмотрят вопрос о самороспуске.

Согласно действующей Конституции, решение о самороспуске Жогорку Кенеш принимает большинством голосов — не менее 2/3, или 60 нардепов, и только по инициативе 1/3 от общего числа членов парламента (30).

Досрочные выборы должны пройти в срок от 40 дней с момента самороспуска до 65 дней. Если парламент самораспустится в сентябре или первой половине октября, то выборы могут состояться в ноябре 2025 года.

Источник: 24.kg