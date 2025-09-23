Касмамбетов и Мамбетаипов — кандидаты на должности членов ЦИК

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Комитет ЖК одобрил кандидатуры и направил на рассмотрение парламента.

Суйунбек Касмамбетов и Кабылбек Мамбетаипов будут представлены как кандидаты на должности членов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.



Их кандидатуры 23 сентября на заседании комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству представил представитель президент и Кабмина в ЖК Алмас Абытов. Оба идут от президентской квоты.



Ранее сообщалось, что комитет сегодня рассмотрит досрочное освобождение члена ЦИК Анары Дубанбаевой. Ранее должность покинула Гулшаркан Култаева.



Справочно:



Состав Центральной избирательной комиссии формируется сроком на пять лет и состоит из двенадцати членов комиссии.



Жогорку Кенеш избирает членов Центральной избирательной комиссии: половину состава — по представлению президента, вторую половину состава по собственной инициативе с учетом представительства не более семидесяти процентов лиц одного пола; освобождает их от должности в случаях, предусмотренных настоящим конституционным законом.

Источник: АКИpress

