Касмамбетов и Мамбетаипов — кандидаты на должности членов ЦИК

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Комитет ЖК одобрил кандидатуры и направил на рассмотрение парламента.
Суйунбек Касмамбетов и Кабылбек Мамбетаипов будут представлены как кандидаты на должности членов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.
Их кандидатуры 23 сентября на заседании комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству представил представитель президент и Кабмина в ЖК Алмас Абытов. Оба идут от президентской квоты.
Ранее сообщалось, что комитет сегодня рассмотрит досрочное освобождение члена ЦИК Анары Дубанбаевой. Ранее должность покинула Гулшаркан Култаева.
Справочно:
Состав Центральной избирательной комиссии формируется сроком на пять лет и состоит из двенадцати членов комиссии.
Жогорку Кенеш избирает членов Центральной избирательной комиссии: половину состава — по представлению президента, вторую половину состава по собственной инициативе с учетом представительства не более семидесяти процентов лиц одного пола; освобождает их от должности в случаях, предусмотренных настоящим конституционным законом.
Источник: АКИpress