В Бишкеке проходит III Межпарламентский форум государств Центральной Азии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В мероприятии принимают участие главы парламентов стран Центральной Азии.

В городе Бишкек начался III Межпарламентский форум государств Центральной Азии на тему «Парламенты стран Центральной Азии: эффективные решения для всестороннего развития региона».

Целью форума является укрепление межпарламентского взаимодействия стран Центральной Азии в целях устойчивого экономического роста, регулирования миграционных процессов и развития цифровой среды.

В ходе форума будут обсуждены такие темы, как «Миграция и трудовые потоки: законодательное обеспечение прав граждан и устойчивость экономики», «Законодательные меры по улучшению инвестиционного климата и повышению прозрачности экономики в странах Центральной Азии», «Парламенты и цифровой суверенитет: кибербезопасность, правовое регулирование цифровой среды».

Отметим, что предыдущие форумы состоялись в Республике Казахстан в 2023 году и Республике Узбекистан в 2024 году.