В Бишкек прибыл председатель парламента Таджикистана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В международном аэропорту «Манас» делегацию встретила заместитель торага Жогорку Кенеша Жылдыз Садырбаева.

В Бишкек сегодня прибыла парламентская делегация Таджикистана во главе с председателем Национального совета Высшего собрания Таджикистана Рустами Эмомали для участия в III Межпарламентском форуме государств Центральной Азии.

Отметим, что целью вышеуказанного форума является укрепление межпарламентского взаимодействия стран Центральной Азии в целях устойчивого экономического роста, регулирования миграционных процессов и развития цифровой среды.

В ходе сегодняшнего мероприятия планируется обсудить такие темы, как «Миграция и трудовые потоки: законодательное обеспечение прав граждан и устойчивость экономики», «Законодательные меры по улучшению инвестиционного климата и повышению прозрачности экономики в странах Центральной Азии», «Парламенты и цифровой суверенитет: кибербезопасность, правовое регулирование цифровой среды».