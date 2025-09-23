Делегация Сената Казахстана прибыла в Бишкек на межпарламентский форум

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В международном аэропорту «Манас» делегацию встретила заместитель торага Жогорку Кенеша Жылдыз Садырбаева.

В Бишкек сегодня прибыла парламентская делегация во главе с председателем Сената парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым для участия в III Межпарламентском форуме государств Центральной Азии

Отметим, что целью вышеуказанного форума является укрепление межпарламентского взаимодействия стран Центральной Азии в целях устойчивого экономического роста, регулирования миграционных процессов и развития цифровой среды.

В ходе сегодняшнего мероприятия планируется обсудить такие темы, как «Миграция и трудовые потоки: законодательное обеспечение прав граждан и устойчивость экономики», «Законодательные меры по улучшению инвестиционного климата и повышению прозрачности экономики в странах Центральной Азии», «Парламенты и цифровой суверенитет: кибербезопасность, правовое регулирование цифровой среды».