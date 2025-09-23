Садыр Жапаров провел переговоры со спецпредставителем президента США по Южной и ЦА в Нью-Йорке

Рассмотрены вопросы контроля миграционных процессов.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 22 сентября провел переговоры со специальным представителем президента Соединенных Штатов Америки по Южной и Центральной Азии Серджио Гором в Нью-Йорке.
По данным пресс-службы главы государства, обсуждены вопросы укрепления отношений как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в том числе в сфере экономического взаимодействия.
Кроме того, рассмотрены вопросы контроля миграционных процессов.
Собеседники подчеркнули взаимную заинтересованность в развитии конструктивного диалога в указанном направлении.
Президент Садыр Жапаров отметил готовность Кыргызстана к активному взаимодействию с администрацией президента США Дональда Трампа, а также к продвижению совместных инициатив, направленных на обеспечение устойчивого развития и стабильности в регионе.
В завершение стороны согласовали продолжить политический диалог на высоком и высшем уровнях.