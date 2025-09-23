Садыр Жапаров обсудил с Тони Блэром проекты по дебюрократизации и развитию экономики Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 22 сентября провел встречу с бывшим премьер-министром Великобритании, ныне исполнительным председателем Института глобальных изменений Тони Блэром в Нью-Йорке.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества между Кырызстаном и Институтом глобальных изменений.

Президент рассказал Тони Блэру о национальных перспективных проектах Кыргызстана.

Отдельное внимание уделено обсуждению взаимодействия в сфере дебюрократизации. Президент подчеркнул, что представленные Институтом глобальных изменений рекомендации по дебюрократизации находятся на стадии рассмотрения.

Со своей стороны Тони Блэр поблагодарил президента Садыра Жапарова за встречу и содержательный диалог.

Тони Блэр рассказал о деятельности Института глобальных изменений, оказывающего консультативную поддержку правительствам по вопросам модернизации государственного управления, развития экономики, цифровых технологий, образования, и др.

«Самое сложное для правительств - претворять слова в дела. Важно, чтобы стратегические планы превращались в реальные изменения, ощущаемые людьми», — отметил Тони Блэр.

В данном контексте он высоко оценил шаги, предпринимаемые руководством Кыргызстана и подчеркнул, что внимательно отслеживает позитивные изменения, происходящие в стране, а также улучшении системы государственного управления.

Тони Блэр выразил готовность продолжать взаимодействие и поделиться накопленным опытом в сфере дебюрократизации, реализации проектов в сфере туризма, инвестиций и банковского дела.

Стороны согласовали продолжение экспертного диалога и рассмотрение возможности запуска совместных инициатив в интересах социально-экономического развития Кыргызстана.