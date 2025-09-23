Президент Садыр Жапаров с рабочим визитом прибыл в Нью-Йорк

Борт главы государства приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 22 сентября прибыл в Нью-Йорк (Соединенные Штаты Америки) для участия в мероприятиях Недели высокого уровня 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщили в пресс-службе президента, борт главы государства приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Президента Садыра Жапарова встретили специальный представитель президента США по вопросам глобального партнерства Паоло Замполли и другие официальные лица.

Напомним, что 23 сентября состоится выступление Садыра Жапарова в первый день общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства также примет участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН на тему «Искусственный интеллект: международная безопасность и мир» и на Специальном мероприятии высокого уровня по изменению климата.

Кроме того, на полях Генеральной Ассамблеи ООН состоится ряд двусторонних встреч, включая встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.