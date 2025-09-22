Президент подписал указы о приеме в гражданство, выходе из него и утрате

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Садыр Жапаров подписал указы о приеме в гражданство КР, о выходе из гражданства КР и об утрате гражданства КР.

Садыр Жапаров подписал указы о приеме в гражданство КР, о выходе из гражданства КР и об утрате гражданства КР. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает служба информационной политики администрации президента.

Отмечается, что большую часть из числа принявших гражданство Кыргызстана составляют этнические кыргызы, возвратившиеся на историческую родину, а также лица, восстанавливающие гражданство КР.