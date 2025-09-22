Жогорку Кенеш может принять решение о самороспуске 25 сентября

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В понедельник и вторник проходят заседания парламентских комитетов.

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сообщил, что вопрос о самороспуске парламента может быть вынесен на рассмотрение уже в ближайший четверг.

По его словам, в понедельник и вторник проходят заседания парламентских комитетов. И завтра, 23 сентября, профильный комитет ЖК по конституционному законодательству обсудит этот вопрос.

«Скорее всего, уже в четверг вопрос будет рассматриваться и приниматься. Видимо, уже все голоса посчитали, так что практически вопрос решен», – заявил Бекешев.

Парламентарий также отметил, что многие потенциальные кандидаты к возможным досрочным выборам уже готовы и фактически ведут подготовку. Сам он признался, что для него этот процесс будет более сложным из-за необходимости поиска команды и ресурсов.

Источник: economist.kg