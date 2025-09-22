Депутаты одобрили законопроект о запрете рекламы лжепсихологов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Инициаторами выступили депутаты Жогорку Кенеша.

Депутаты Жогорку Кенеша на комитете по социальной политике рассмотрели и одобрили законопроект о запрете рекламы психологов.

Законопроект предупреждает о недопущении рекламы, направленной на оказание психологических услуг лицами, не имеющими документа о высшем образовании соответствующего профиля или диплома о дополнительном профессиональном образовании, которое должно соответствовать основному профессиональному образованию.

В ходе обсуждения депутат Гулсункан Жунушалиева поддержала данный проект закона и отметила, что недавно в СМИ вышла информация о том, что женщину обманули на 100 тысяч долларов. «Как можно постараться, чтобы человек отдал столько денег, чтобы как зомби следовать за этим человеком. Я поддерживаю этот проект закона, поскольку увеличилось количество пострадавших граждан от недобросовестных психологов и экстрасенсов», - заявила она.

Депутат Эльдар Абакиров поднял вопрос об обеспечении школ профессиональными психологами. «Психологи в школах должны быть, потому что они могут предотвратить разные нехорошие моменты. Психологи по поведению ребенка могут понять, что у него происходить в душе», - сказал он.

Источник: Кабар