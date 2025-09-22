Садыр Жапаров отправился с рабочим визитом в США

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Он примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Садыр Жапаров с 22 по 25 сентября примет участие в 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Сагынбек Абдумуталип.

«В рамках рабочего визита Садыр Жапаров выступит на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства также примет участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН по теме «Искусственный интеллект: международная безопасность и мир» и на Специальном мероприятии высокого уровня по изменению климата», - сообщил Сагынбек Абдумуталип.

Кроме того, на полях Генеральной Ассамблеи ООН запланированы двусторонние встречи президента Жапарова с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, с главами государств и делегаций стран Америки, Европы, Азии и Африки.



