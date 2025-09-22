Кто может стать депутатом Жогорку Кенеша? Ответ главы ЦИК

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Депутатом парламента может стать гражданин Кыргызской Республики, достигший 25-летнего возраста

Председатель Центризбиркома Тынчтык Шайназаров рассказал в интервью АКИpress, кто может стать депутатом Жогорку Кенеша.



имеющий высшее образование;

не судимый;

не являющийся членом организованной преступной группы и не занимавшийся религиозной деятельностью в течение последних 5 лет.

«Кроме того, не могут быть депутатами лица, чья судимость даже была снята или погашена. Ранее, если человек был осужден, но по истечении определенного срока или решением суда судимость была снята или погашена, он считался несудимым. Теперь же законодатель ввел норму, согласно которой даже после снятия или погашения судимости такой человек не может быть избран депутатом парламента», - сказал он.



Также он добавил, что, если уголовное дело прекращено в отношении лица за отсутствием состава преступления, за отсутствием события преступления или за недоказанностью вины, то такое лицо считается реабилитированным и имеет право участвовать в выборах.



«В другом случае, если уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, гражданин не имеет права участвовать в выборах. К таким основаниям могут относиться срок давности, амнистия, прекращение опасности для общества или другие факторы. Только реабилитирующее основание дает возможность участия в выборах.



Это касается уголовных дел, прекращенных производством. По делам, рассмотренным судом, действует аналогичный принцип. Если суд вынес оправдательный приговор на основании отсутствия состава преступления, события преступления или недоказанности вины, лицо считается «чистым» и имеет право участвовать в выборах. Если оправдание вынесено по нереабилитирующим основаниям, участия в выборах оно не дает», - добавил Шайназаров.



24-25 сентября ожидается самороспуск Жогорку Кенеша. Новые выборы пройдут по обновленной системе: страна будет разделена на 30 округов, в каждом из которых изберут по три депутата.

