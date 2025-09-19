На выборах в ЖК кыргызстанцам разрешат голосовать в аэропортах, на вокзалах и рынках

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Планируется открыть участки в аэропортах «Манас» и «Ош», а также на крупных автовокзалах и рынках.

В Кыргызстане голосовать на предстоящих выборах в Жогорку Кенеш можно будет не только по месту регистрации, но и на любом удобном участке. Об этом сообщила заместитель председателя ЦИК КР Айдана Жупуева.

По ее словам, избиратель сможет прийти на участок даже в аэропорту или на рынке.

«Планируется открыть участки в аэропортах «Манас» и «Ош», а также на крупных автовокзалах и рынках. Даже если ваша регистрация в регионе, находясь в Бишкеке, вы сможете проголосовать. ПИТ выдаст вам бюллетень с кандидатами именно вашего округа», — пояснила Жупуева.

Она отметила, что бюллетени теперь будут формироваться на месте через идентификационное устройство с принтером (ПИТ). Это позволит сократить расходы и исключить печать миллионов лишних бюллетеней.

Жупуева также уточнила, что избиратель сможет поставить отметку только за одного кандидата, даже если в бюллетене будет несколько фамилий. При выборе более одного кандидата бюллетень признается недействительным.

Согласно новому закону, 90 депутатов Жогорку Кенеша будут избираться в 30 многомандатных округах.

Источник: economist.kg