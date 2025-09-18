Садыр Жапаров принял глав правительств государств-членов ОТГ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мероприятие состоялась в рамках проведения встречи глав правительств/вице-президента государств-членов ОТГ в городе Бишкек.

Президент КР Садыр Жапаров сегодня, 18 сентября, принял глав правительств и вице-президента государств-членов Организации тюркских государств.

Мероприятие состоялась в рамках проведения встречи глав правительств/вице-президента государств-членов ОТГ в городе Бишкек.

Первая встреча глав правительств/вице-президента государств-членов ОТГ - это историческое событие, представляющий собой важный этап развития сотрудничества в Организации.

Президент Садыр Жапаров приветствовал глав делегаций и подчеркнул, что с момента создания Организация тюркских государств прошла большой путь своего становления и сегодня успешно продолжает свое развитие.

«Если мы хотим и дальше обеспечивать развитие нашей Организации, необходимо предпринимать конкретные шаги, которые будут приносить реальные результаты.

Практические меры, подкрепленные политической волей и поддержкой, будут способствовать дальнейшему укреплению и повышению авторитета нашей Организации на международной арене», - сказал глава государства и выразил уверенность, что многие экономические, инфраструктурные и гуманитарные вопросы могут быть успешно решены на уровне глав правительств.

В своем выступлении Садыр Жапаров особо отметил, что между тюркскими государствами активно развиваются торгово-экономические связи. В данном контексте он особо подчеркнул значимость Тюркского инвестиционного фонда как ключевого инструмента экономической интеграции и выразил уверенность в необходимости активизации его деятельности на уровне глав правительств.

В свою очередь главы делегаций выразили признательность за теплый прием и высоко оценили инициативу кыргызской стороны о проведении данной встречи как важной площадки для реализации задач, поставленных главами государств.

Они подчеркнули, что подобные контакты будут способствовать дальнейшему развитию Организации и углублению интеграционных процессов, отметили успешное председательство Кыргызстана в ОТГ, а также выразили уверенность, что достигнутые договоренности по итогам встречи на уровне глав правительств придадут новый импульс практическому сотрудничеству между странами.

На встрече приняли участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.