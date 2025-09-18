Камчыбек Ташиев пояснил, почему развиваются Джалал-Абад и Джалал-Абадская область

Бишкек, "САЯСАТ.KG". За эти пять лет в Джалал-Абаде мэр ни разу не поменялся. Так и должно быть.

Джалал-Абадская область и Джалал-Абад развиваются благодаря работе полномочного представительства президента и мэрии, заявил заместитель председателя кабинета министров Камчыбек Ташиев.

По его словам, неправильно говорить, что руководство страны развивает только один город, дело - в местных органах власти.

"Какие бы им идеи не поступали, они быстро их исполняют. Руководство других областей и городов либо забывают эти идеи, не выполняют их, либо выполняют плохо. Например, предложили в Джалал-Абаде построить ипотечные дома, мэр, губернатор бегали, нашли участки, быстро двигаются. Конечно, остальные города тоже развиваются, но темп там медленнее, нет инициативы, местные органы власти стоят в стороне, избегают ответственности. А в Джалал-Абаде новая идея каждый день, новые проекты, предприятия. Это все на себе тащат местные органы власти", - отметил Ташиев.

Он добавил, что в октябре будет 5 лет как Садыр Жапаров со своей командой пришел к власти.

"Так вот, за эти пять лет в Джалал-Абаде мэр ни разу не поменялся. Так и должно быть. Надо работать. Губернатора один раз поменяли. Поэтому город развивается. А в других регионах республики есть случаи, когда 4-5 раз поменяли, в городах мэров сменили 5-6 раз", - сказал замглавы кабмина.

Он считает, что так же должны развиваться другие города.

"В Джалал-Абаде сейчас строятся самые большие в стране филармония, кардиологический центр, президентский лицей, Дворец спорта. Для этого надо бегать и трудиться.

Теперь по поручению президента мы будем развивать Токмок. Выделили городу большие деньги. Если мэрия сможет быстро их освоить, за 2-3 года Токмок не отстанет от Джалал-Абада.

Кара-Балте миллиард выделили, денег нет, разбазарили, Токмоку тоже выделяли, использовали не по назначению. А три года назад Джалал-Абаду выделили 1 млрд, они использовали эффективно и по назначению. Мы решили, что они хорошо работают, выделили еще 2 млрд, а на этот год 5 млрд. Вот тем, кто работает, будем выделять средства. Бывшие мэры Кара-Балты, Токмока сейчас сидят. В Токмок пришел новый мэр, надеемся на то, что он поставит работу, а для Кара-Балты нет хорошего кадра, который бы хотел и сумел развить город", - подчеркнул Ташиев.

Отметим, Джалал-Абад будет официально переименован в Манас по истечении 10 дней со дня официального опубликования закона в газете "Эркин-Тоо", подписанного президентом Садыром Жапаровым.

Источник: kaktus.media