В Бишкеке началась встреча глав правительств государств-членов ОТГ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Встреча проходит в «Ынтымак Ордо»

В администрации президента началась встреча глав правительств/вице-президента государств–членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщили в пресс-службе кабмина, перед началом мероприятия председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев встретил глав делегаций у здания «Ынтымак Ордо». Далее состоялась церемония совместного фотографирования.

Во встрече принимают участие: премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, а также Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.

В ходе встречи будут рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках ОТГ по приоритетным направлениям – в экономике, торговле, инвестициях, транспорте, цифровизации, энергетике, сельском хозяйстве и других сферах. Также будут обсуждены вопросы реализации ранее принятых решений и совершенствования механизмов деятельности ОТГ.

Справочно: Организация тюркских государств (ОТГ) – международная организация сотрудничества тюркских стран, объединяющая Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан. Основная цель ОТГ – развитие всестороннего сотрудничества между тюркоязычными государствами.

Фото пресс-службы кабмина



