Ташиев: Было бы замечательно, если город Манас станет столицей, но пока инициативы нет

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Этот вопрос даже не поднимался. Если он когда-нибудь возникнет, то решать будет народ.

Ни у кого пока нет идей о переносе столицы в город Манас [бывший Жалал-Абад], заявил заместитель председателя Кабмина — глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.



«Было бы замечательно, если бы город Манас стал столицей Кыргызской Республики. Но пока такой инициативы нет. Этот вопрос даже не поднимался. Если он когда-нибудь возникнет, то решать будет народ. Это не решает политики, руководители или какая-то группа. Можно провести референдум, и народ сам определит, стоит ли переносить столицу. Это лишь мое личное мнение, сейчас такого вопроса не существует», - сказал он.

Источник: АКИpress