«Можно считать и моей идеей». Камчыбек Ташиев прокомментировал переименование города Жалал-Абад в Манас

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В наших сердцах и умах название Жалал-Абад осталось. Нам тоже непривычно, что так быстро переименовали.

Заместитель председателя Кабмина — глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал переименование города Жалал-Абад в Манас.



Он сказал, что переименование можно считать его идеей и просьбой народа. «Да, жителям города, других регионов тяжело на душе, потому что город переименовали в Манас. Мы родились, выросли, учились там, живут родные, все наши знакомые. В наших сердцах и умах название Жалал-Абад осталось. Нам тоже непривычно, что так быстро переименовали. Слово «Манас» и сам Манас в целом в сердце каждого кыргызстанца, а Жалал-Абад — нет. Сейчас может быть трудно привыкнуть, но в будущем это будет город Манас, дети вырастут, и все станет привычным. Я горжусь, что город переименовали в Манас, и мы скоро привыкнем», - сказал он.



Ташиев также прокомментировал мнение, что название Манас следовало дать городу Талас. «Манас не принадлежит Таласу, а всем кыргызам. Манас — это дух и сила кыргызского народа. Это наше прошлое и будущее», - отметил он.

По словам Ташиева, город Жалал-Абад есть и в других странах, а Манас существует только в Кыргызстане. Он считает, что президент принял правильное решение.

3 сентября депутаты Жалал-Абадского городского кенеша 3 сентября 2025 года поддержали инициативу о переименовании города Жалал-Абад в Манас. С инициативой на сессии выступил мэр города Эрнисбек Ормоков. Он озвучил, что это предлагал народ. «Поступили предложения от населения, аксакалов», - сказал он.

Жогорку Кенеш в трех чтениях одобрил законопроект о переименовании города Жалал-Абад в Манас.

Источник: АКИpress