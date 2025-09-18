«Не переходите границы»: Депутат и глава Налоговой службы вступили в словесную перепалку

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «С точки зрения государства и налогового администрирования нужно тоже смотреть. Мы наоборот упрощаем всем жизнь»

Депутат Гуля Кожокулова сегодня, 18 сентября, на заседании Жогорку Кенеша выступила против законопроекта о внесении изменений в законопроекты в сфере налогообложения.



«По поводу электронного кошелька и физлиц, это касается банковской тайны. Не должно быть вмешательства в личные счета физлиц», - сказала она.



Глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов ответил, что этот вопрос ГНС решила с Нацбанком, вопрос давно снят.



«Это почему вы только с Нацбанком решаете этот вопрос?» - спросила депутат.



«Вас попросил Нацбанк выступить? О чем речь?» - спросил глава ГНС.



Депутат сказала, что это интересы граждан.



«О чем вопрос? Вы нас упрекаете?», - поинтересовался Шыкмаматов.



«Я вас не упрекаю, я задала вопрос. Вы тоже не переходите границы. Что-то вы уходите в другую сторону. Меня волнуют такие моменты. Без моего согласия, без моего ведома Налоговая будет вмешиваться в мои счета», - сказала депутат.



Глава ГНС уточнил, если суд примет решение о признании этих задолженностей.



«Вы прям агрессивно настроены», - сказала Кожокулова, обращаясь Шыкмаматову.



По ее словам, нужно вопросы решать немного по другому.



«Вам доверили такое ведомство, а вы начинаете таранить», - сказала она.



Глава ГНС ответил, признанные долги становятся таковыми после всех судебных инстанций и обжалований.



«С точки зрения государства и налогового администрирования нужно тоже смотреть. Мы наоборот упрощаем всем жизнь», - добавил он.

Источник: tazabek.kg

