У нас нет пути назад. Интервью президента Садыра Жапарова о проблемах школьного образования

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Международный опыт показывает, что сегодня 12-летняя система образования считается мировым стандартом.

Кыргызстан приступил к коренной модернизации системы образования. При этом звучит критика, что переполненность школ, нехватка учителей и недостаток новых учебных материалов связаны с переходом на 12-летнее обучение. В этой связи в очередном интервью с президентом Садыром Жапаровым мы задали вопросы, касающиеся общей политики в сфере школьного образования.

- Здравствуйте, Садыр Нургожоевич!

- Здравствуйте!

- По сложившейся традиции хотели бы получить от Вас комментарий по актуальным вопросам, волнующим общественность.

В связи с началом нового учебного года родители и некоторые политики выражают недовольство в отношении системы школьного образования.

Они говорят, что в классах учатся по 40–50 учеников, и некоторые считают, что это связано с переходом на 12-летнее образование. Не слишком ли рано мы перешли на 12-летнюю систему?

- Считать, что эта проблема связана с переходом на 12-летнее обучение - неправильно.

Такая ситуация существовала и до введения 12-летнего образования.

Если в прошлые годы принималось 140–150 тысяч первоклассников, то в этом году в 1–2 классы принято 227 тысяч детей - это больше в два раза.

Ранее ежегодно около 100 тысяч детей обучались в «нулевых» классах.

Основная нагрузка ложится на Бишкек. Это связано с внутренней миграцией и отсутствием у многих семей постоянной регистрации, поэтому спрогнозировать поток детей заранее сложно.

Темпы урбанизации и демографического роста высоки.

Мы работаем по плану. Строим новые школы и направляем будущие инвестиции в первую очередь в Бишкек.

Расширяем и ремонтируем действующие школы; временные дополнительные классы открываются в детских садах.

Например, из-за того что в школе рядом с жилыми домами, построенными Государственной ипотечной компанией на улице Маликова, оказалось слишком много учеников, временно были организованы 700 ученических мест в классах на первых этажах этих домов до строительства новой школы.

Я дал поручение совместно с мэрией направить пустующие здания под учебные пункты.

Предлагаем родителям выбирать школу в соответствии с местом проживания. Уровень обучения во всех школах уже выравнивается, поэтому нет необходимости возить ребенка из одного конца города в другой.

В 2025 году по республике было завершено строительство 119 объектов образования, среди них - 68 школ и 27 детских садов, однако даже при этом в городе Бишкек сохраняется нехватка школ.

Кроме того, в 20 школах и 4 детских садах проведен капитальный ремонт.

В дальнейшем прекратим практику строительства школ по инициативе депутатов для получения голосов.

Например, в одном селе стояла отличная школа, но были случаи, когда рядом строили второй корпус.

В то же время в соседнем селе школа находилась в непригодном состоянии. Впредь мы будем осуществлять строительство только по предложению Министерства просвещения с учетом динамики роста числа детей и населения.

Иначе в некоторых местах строили школы там, где мало детей, в то время как в необходимых местах не строили. Возводили большие школы, но в них либо не хватает учащихся, либо не хватает учителей.

В сущности, 12-летнее образование не зависит от здания. Речь идет о стандартах, программах и учебниках, соответствующих мировой системе образования.

Конечно, в первые один–два года будут трудности. Постепенно это будет исправлено. Тем не менее, мы перешли на мировые стандарты. По сути, нам следовало сделать это еще 15–20 лет назад.

— Почему 12-летнее образование? Каковы его содержательные особенности? Что дает 12-летнее образование?

- Цель - повысить качество выпускников и подготовить их к современному рынку труда.

По результатам исследований у 15-летних учащихся выявлены серьезные пробелы в понимании текстов и в решении задач. Переход на 12-летнее образование это не просто продление учебы на один год, это полное обновление содержания образования.

Дети будут учиться по новым учебникам, делается упор на практику и развитие критического мышления. С старших классов вводится профориентация, будет уделяться больше внимания математике и естественным наукам.

Также предусматриваются меры по укреплению дисциплины, ограничению пользования телефонами, поддержке родителей и созданию возможностей для инклюзивного образования.

Международный опыт показывает, что сегодня 12-летняя система образования считается мировым стандартом. Эта система применяется более чем в 180 странах, и ее эффективность уже доказана.

Например, соседний Казахстан начал переход на 12-летнее образование в 2002 году и завершил его полностью к 2017–2018 учебному году, на полное внедрение ушло почти 15 лет. В Узбекистане процесс начался только в этом году, и в настоящее время они находятся на этапах подготовки.

- Успех системы образования в первую очередь зависит от уровня учителей. Как вы считаете, в каком направлении должна развиваться государственная политика по подготовке и созданию условий для учителей?

- В настоящее время в стране работает более 93 тысяч учителей, из которых свыше 87 тысяч - в государственных школах. Конечно, наблюдаются случаи нехватки кадров из-за низкой заработной платы, но эта проблема в последние годы значительно сократилась.

По предоставленным мне данным, на начало этого учебного года дефицит учителей составил 947 человек, а не 2,5 тысячи, как ранее.

Это результат наших системных мер. С 1 апреля следующего года мы повысим заработную плату учителям и медикам. После этого проблема будет решена.

Кроме того, ежегодно педагогические вузы и колледжи выпускают более тысячи новых специалистов, большинство которых направляется в школы. Также предпринимаются меры по привлечению воспитателей детских садов в начальные классы и по ранней интеграции студентов в школьную среду через дуальное образование.

Проблема нехватки учителей будет решена. Я дал поручение Министерству высшего образования: студенты последних курсов будут направляться на длительную практику с оплатой труда.

На самом деле дефицит учителей стал глобальной проблемой - в некоторых странах нехватка исчисляется сотнями тысяч, порядка четырехсот тысяч. Не буду уточнять, о какой именно стране идет речь.

Мы запустим новые социальные инициативы для привлечения лучших учителей и решения проблемы дефицита.

Превратим «депозит учителя» в возможность получения долгосрочной ипотеки. Краткосрочно переподготовим дипломированных специалистов, не нашедших работу, и будем привлекать волонтеров с выплатой дополнительного вознаграждения.

— По поводу учебников родители тоже высказывают много критики. Достаточно ли учебников для новой системы? Как контролируется их качество?

- Учебники всегда финансировались в недостаточном объеме. Раньше это зависело от донорских средств, и печать осуществляли частные издательства. Не стану подробно останавливаться на коррупции в тендерах. Теперь таких практик больше не будет.

Издательство «Учкун» будет выпускать качественные, соответствующие требованиям учебники. Сейчас у нас есть возможность закупать лучшие мировые издания, адаптировать их и переводить в государственную собственность.

Впервые за многие годы введено стабильное финансирование: 744 млн сомов выделено на массовое издание учебников нового поколения. Мы комплектуем полные наборы для 1–2 и 5–7 классов в соответствии с новыми программами и государственными образовательными стандартами.

По имеющейся у меня информации, учебники по английскому языку для 3–9 классов напечатаны и доставлены во все школы страны. В настоящее время печатаются учебники «Математика» и «Природоведение. Я и мир» для 1, 2, 5 и 7 классов.

- Итак, в нашей стране принято решение коренным образом реформировать систему образования. Общество высказывает различную критику. Как мы сможем оценить успех этой реформы?

- Прежде всего, нужно понимать: принято решение о коренной смене системы образования. Для работ в этом направлении в государственном бюджете предусмотрены специальные средства. Утверждена вся необходимая правовая и нормативная база, принята концепция перехода на 12-летнее образование, подготовлены стандарты, программы и учебные планы. У нас нет пути назад.

Теперь наше общество должно проявить единство и терпение, не ограничиваться критикой действий Министерства просвещения, а, наоборот, оказывать ему поддержку.

Наша цель ясна: обеспечить каждому ребенку качественное, современное и справедливое образование, основанное на национальных ценностях, семье и воспитании.

Беседовал директор КНИА "Кабар" Медербек Шерметалиев