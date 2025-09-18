Премьер-министр Азербайджана прибыл в Кыргызстан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Cегодня в городе Бишкек состоится встреча глав правительств/вице-президента государств-членов Организации тюркских государств.

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов прибыл в Кыргызскую Республику для участия во встрече глав правительств/вице-президента государств-членов Организации тюркских государств.

В международном аэропорту «Манас» премьер-министра Азербайджана Али Асадова встретил заместитель председателя кабинета министров-министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

