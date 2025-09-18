В Бишкек прибыл премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Также ожидается приезд премьер-министра Азербайджана Али Асадова и главы правительства Узбекистана Абдуллы Арипова.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прибыл в Кыргызстан для участия во встрече глав правительств и вице-президентов государств-членов Организации тюркских государств. Об этом сообщает кабмин.

В правительстве напомнили, что сегодня, 18 сентября, в Бишкеке состоится встреча глав правительств и вице-президентов стран-членов ОТГ.

Источник: economist.kg