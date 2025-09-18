Президент Садыр Жапаров принял вице-президента Турции Джевдета Йылмаза

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, уделив особое внимание сотрудничеству в сфере здравоохранения

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вчера, 17 сентября, принял Вице-президента Турецкой Республики Джевдета Йылмаза, прибывшего в страну с официальным визитом.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, уделив особое внимание сотрудничеству в сфере здравоохранения, развитию банковского сектора, а также углублению инвестиционного партнерства.

Глава государства отметил, что в условиях глобальной экономической нестабильности стороны намерены совместными усилиями увеличить двусторонний товарооборот до 5 млрд долларов США.

В этом направлении особое значение придается работе межправительственной комиссии и мерам по снижению экспортно-импортных пошлин.

Кроме того, Кыргызстан готов предложить турецкому бизнесу благоприятные условия для инвестиций в таких сферах как энергетика, транспорт, логистика, сельское хозяйство, туризм и другое.

В свою очередь, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, передав слова приветствия от имени президента Реджепа Тайипа Эрдогана, отметил, что благодаря политической воле лидеров двух стран сотрудничество между Турцией и Кыргызстаном достигло уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

Говоря о развитии Кыргызстана, Джевдет Йылмаз высоко оценил динамику экономического роста страны, проводимые реформы, а также отметил позитивные изменения в инфраструктуре и строительной сфере.

В завершение встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства, углублению взаимовыгодного сотрудничества и укреплению связей дружбы между Кыргызстаном и Турцией.