Президент Садыр Жапаров подписал закон о переименовании Жалал-Абада в Манас

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон «О переименовании города Жалал-Абад Жалал-Абадской области Кыргызской Республики в город Манас». Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба главы государства.
Закон принят Жогорку Кенешем 10 сентября 2025 года.
«Целью закона является укрепление национальной идеологии, присвоение городу Жалал-Абад имени великого Манаса – народного героя, защитника кыргызского народа от различных нашествий.
В этой связи законом предусмотрено переименование города Жалал-Абад Жалал-Абадской области Кыргызской Республики в город Манас Жалал-Абадской области Кыргызской Республики», - говорится в сообщении пресс-службы президента.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.