Выпускников-медиков обяжут отработать 5 лет в госбольницах — законопроект прошел I чтение в ЖК

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Инициатором выступил председатель кабмина.

Жогорку Кенеш 17 сентября в первом чтении принял законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере здравоохранения и образования». Инициатором выступил председатель кабмина.

Цель документа — совершенствование законодательства КР в сфере здравоохранения, устранение противоречий между законами «Об охране здоровья граждан в КР» и «Об образовании» в части непрерывного и неформального образования, а также предотвращение нерационального использования средств республиканского бюджета.

Поправки также направлены на реализацию поручения председателя кабмина от 20 ноября 2024 года №27-19262. Законопроект предусматривает установление обязательного стажа работы не менее пяти лет в государственных организациях здравоохранения.

Ранее, 15 сентября, комитет ЖК по социальной политике также одобрил законопроект в первом чтении. Документ представил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев. Он пояснил, что в настоящее время действует трехлетний обязательный период последипломного обучения, а предлагаемые поправки добавляют еще два года работы.

На что депутат Дастан Бекешев отметил, что пятилетний срок может оказаться чрезмерным и снизить мотивацию специалистов. А парламентарий Эльдар Абакиров заявил о необходимости повышения заработной платы медработников, указав, что жесткие требования без дополнительных мер могут спровоцировать отток специалистов.

Источник: economist.kg