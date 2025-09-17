В Кыргызстан с официальным визитом прибыл вице-президент Турции

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В аэропорту вывешены флаги двух государств, выстроена рота Почетного караула, расстелены ковровые дорожки.
В Кыргызстан с официальным визитом прибыл вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз, сообщили в кабмине.
В международном аэропорту «Манас» высокого гостя встретил председатель кабинета министров-руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев.
Отметим, что в рамках визита запланированы встречи вице-президента Турецкой Республики Джевдета Йылмаза с президентом Садыром Жапаровым, председателем кабинета министров-руководителем администрации президента Адылбеком Касымалиевым.
Кроме того, под председательством Адылбека Касымалиева и Джевдета Йылмаза состоится 12-ое заседание Межправительственной кыргызско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также кыргызско-турецкий бизнес-форум.
Также 18 сентября текущего года в городе Бишкек состоится встреча глав правительств/вице-президента государств-членов Организации тюркских государств.