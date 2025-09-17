Глава кабмина принял Генерального секретаря ОТГ Кубанычбека Омуралиева

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны обсудили предстоящую встречу глав правительств стран ОТГ в Бишкеке

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял Генерального секретаря Организации Тюркских Государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева.

Как сообщили в кабмине, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по приоритетным направлениям деятельности Организации, а также по вопросу проведения встречи глав правительств/вице-президента государств-членов ОТГ, планируемой к проведению 18 сентября текущего года в Бишкеке.

Кубанычбек Омуралиев также информировал о проводимой работе в рамках продолжающегося председательства Кыргызстана в Организации.



