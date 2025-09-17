Депутат Масалиев об инициативе по самороспуску ЖК: Если кто-то хочет уйти, пусть сдает мандат, придут следующие в списке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мне доверие оказал народ, а не 32 человека. Посмотрим, как будет

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев («Бүтүн Кыргызстан») высказался об инициативе коллег о самороспуске парламента.



Как он сказал журналистам, законодательство позволяет депутатам инициировать роспуск парламента, хотя конкретные основания для этого в законе не прописаны.



«Мое мнение: самороспуск возможен в случае кризиса, если парламент не справляется с работой или в условиях чрезвычайной ситуации. Но просто так, без причины сказать «я ухожу» — это не повод. Если кто-то хочет уйти, пусть уходит, сдает свой мандат, есть другие в списке, они могут прийти. Мне доверие оказал народ, а не 32 человека. Посмотрим, как будет», - сказал депутат.



Он считает, что депутаты нашли повод, а не причину, так как можно было бы перенести и президентские выборы.



Депутат также добавил, что 32 депутата выступили с инициативой о самороспуске ЖК. На следующей неделе вопрос будет рассмотрен, и в случае принятия решения в течение 45 дней или двух месяцев после избрания нового парламента действующие депутаты покинут свои посты.



Ранее ряд депутатов объясняли инициативу самороспуска парламента тем, что выборы депутатов Жогорку Кенеша и выборы президента Кыргызстана приходится на один временной промежуток. Выборы депутатов должны пройти в ноябре 2026 года, выборы президента — в январе 2027 года.

Источник: АКИpress

