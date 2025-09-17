Торага Жогорку Кенеша поддержал самороспуск парламента

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Для самороспуска сейчас есть веские основания»

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу поддержал самороспуск парламента.

Сегодня на заседании ЖК спикер прокомментировал ситуацию с самороспуском депутатов. Он напомнил, что согласно Конституции КР, решение о самороспуске парламента может принять только сам Жогорку Кенеш.

«Таких полномочий нет больше ни у кого. На это не могут повлиять даже президент или какие-то внешние силы. Для самороспуска сейчас есть веские основания, поэтому была сформирована рабочая группа, которая обратилась ко мне. Как всем известно, в январе 2027 года в Кыргызстане пройдут президентские выборы. А выборы в Жогорку Кенеш должны были пройти в ноябре 2026 года. И получается так, что выборы будут проходить параллельно. Это приведет к массе трудностей и проблем. В том числе в экономическом плане», - сказал торага.

Он отметил, что в ЦИК также считают, провести в такие сжатые сроки выборы президента и депутатов ЖК будет технически сложно.

«Поэтому выборы в парламент нужно провести досрочно. Я считаю, что так будет правильно» , - заявил Нурланбек Тургунбек уулу.

