Президент Садыр Жапаров объявил строгий выговор мэру Оша Женишбеку Токторбаеву

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.
Мэру города Оша Женишбеку Токторбаеву объявлен строгий выговор, сообщает 16 сентября пресс-служба Администрации президента.
Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.
Согласно ему, в соответствии со ст.71 Конституции, подпунктом 8 пункта 2 указа президента «О политических государственных должностях, специальных государственных должностях и политических муниципальных должностях» от 4 июня 2025 года № 175, пунктом 3 части 1 статьи 88 Трудового кодекса Кыргызской Республики за ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей, выразившееся в несоблюдении норм этики, объявлен строгий выговор Токторбаеву Женишбеку Шермаматовичу.
Токторбаев был назначен на эту должность 23 января 2025 года.
Источник: АКИpress