В кабмине проинформировали, на каком этапе строительство ж/д Китай – Кыргызстан – Узбекистан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Особое внимание уделено вопросам переноса инженерных коммуникаций (линий электропередачи, газо- и водопроводов, телефонных кабелей и других сетей).

Заместитель председателя кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев провел совещание по реализации стратегического инфраструктурного проекта – строительства международной железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан».

Как сообщили в кабмине, на данный момент завершено строительство временной линии электроснабжения и подъездных дорог, ведутся работы по возведению производственных объектов и подготовке строительной базы.

Особое внимание уделено вопросам переноса инженерных коммуникаций (линий электропередачи, газо- и водопроводов, телефонных кабелей и других сетей).

Отдельно рассмотрены вопросы предоставления земельных участков для строительства железной дороги и проблемные аспекты. В этой связи органам местного самоуправления даны соответствующие поручения.

По итогам совещания заместитель Бакыт Торобаев поручил ускорить работы по переносу инженерных коммуникаций; обеспечить расчистку полосы отвода для строительства; завершить предоставление земельных участков, необходимых для реализации проекта.

Источник: Кабар