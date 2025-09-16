           
Кто состоит в инициативной группе за самороспуск парламента 7 созыва? Фамилии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Конституционный срок седьмого созыва Жогорку Кенеша завершается в ноябре 2026 года.

Инициативная группа депутатов Жогорку Кенеша собрала более 30 подписей за свой самороспуск, сообщил ряд депутатов парламента. 

Некоторые из них подтвердили АКИpress, что состоят в инициативной группе. 

Фамилии депутатов, подписавшихся за предложение о самороспуске: 

Азыгалиев Нурланбек (Жайылский округ)

Ажибаев Чынгыз (Лейлекский округ)

Акаев Жанар («Альянс»)

Алимжанова Нилуфар («Альянс»)

Атажанов Ырысбек (Кадамжайский округ)

Жакышов Руслан («Ишеним»)

Жунушалиева Гульсункан («Ата-Журт Кыргызстан»)

Зулпуев Саидбек («Ата-Журт Кыргызстан»)

Исираилов Азамат («Альянс»)

Калпаев Бактияр (Баткенский округ)

Кенжебаев Аманкан (Сокулукский округ)

Козуев Алишер («Ата-Журт Кыргызстан»)

Лурова Лейла («Ынтымак»)

Малиев Арслан (Джети-Огузский округ)

Маматалиев Марлен («Ынтымак»)

Масабиров Талайбек («Ата-Журт Кыргызстан»)

Молдобекова Гулкан («Альянс»)

Мураталиев Марат («Ишеним»)

Нышанов Джайлообай («Ата-Журт Кыргызстан»)

Примов Улан (Алайский округ)

Рысбаев Равшан (Кок-Жарский округ)

Садырбаева Жылдыз («Ата-Журт Кыргызстан»)

Самаков Кубанычбек (Ленинский округ)

Сулайманов Кундузбек (Токтогульский округ)

Сыдыгалиев Нурбек («Ишеним»)

Султанбекова Чолпон («Ишеним»)

Таштанбеков Акбокон (Иссык-Атинский округ)
Толонов Данияр (Куршабский округ)

Турсунбаев Азизбек (Ала-Букинский округ)

Тулобаев Балбак («Ынтымак»)
Тыналиев Айжигит (Иссык-Кульский округ)

Омурзаков Суйунбек («Ишеним»)
Эгембердиев Арсланбек («Ата-Журт Кыргызстан»).
Согласно Конституции, решение о самороспуске Жогорку Кенеш принимает по инициативе одной трети от общего числа депутатов (30 депутатов) большинством не менее двух третей голосов (60 депутатов).

Согласно закону о выборах депутатов, досрочные выборы должны пройти в период от 40 дней с момента самороспуска (минимальный срок) и до 65 дней (максимальный срок). Таким образом, если депутаты самороспустятся в начале октября, выборы пройдут в конце ноября. 

