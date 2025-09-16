Кто состоит в инициативной группе за самороспуск парламента 7 созыва? Фамилии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Конституционный срок седьмого созыва Жогорку Кенеша завершается в ноябре 2026 года.

Инициативная группа депутатов Жогорку Кенеша собрала более 30 подписей за свой самороспуск, сообщил ряд депутатов парламента.



Некоторые из них подтвердили АКИpress, что состоят в инициативной группе.



Фамилии депутатов, подписавшихся за предложение о самороспуске:



Азыгалиев Нурланбек (Жайылский округ)



Ажибаев Чынгыз (Лейлекский округ)



Акаев Жанар («Альянс»)



Алимжанова Нилуфар («Альянс»)



Атажанов Ырысбек (Кадамжайский округ)



Жакышов Руслан («Ишеним»)



Жунушалиева Гульсункан («Ата-Журт Кыргызстан»)



Зулпуев Саидбек («Ата-Журт Кыргызстан»)



Исираилов Азамат («Альянс»)



Калпаев Бактияр (Баткенский округ)



Кенжебаев Аманкан (Сокулукский округ)



Козуев Алишер («Ата-Журт Кыргызстан»)



Лурова Лейла («Ынтымак»)



Малиев Арслан (Джети-Огузский округ)



Маматалиев Марлен («Ынтымак»)



Масабиров Талайбек («Ата-Журт Кыргызстан»)



Молдобекова Гулкан («Альянс»)



Мураталиев Марат («Ишеним»)



Нышанов Джайлообай («Ата-Журт Кыргызстан»)



Примов Улан (Алайский округ)



Рысбаев Равшан (Кок-Жарский округ)



Садырбаева Жылдыз («Ата-Журт Кыргызстан»)



Самаков Кубанычбек (Ленинский округ)



Сулайманов Кундузбек (Токтогульский округ)



Сыдыгалиев Нурбек («Ишеним»)



Султанбекова Чолпон («Ишеним»)



Таштанбеков Акбокон (Иссык-Атинский округ)

Толонов Данияр (Куршабский округ)



Турсунбаев Азизбек (Ала-Букинский округ)



Тулобаев Балбак («Ынтымак»)

Тыналиев Айжигит (Иссык-Кульский округ)



Омурзаков Суйунбек («Ишеним»)

Эгембердиев Арсланбек («Ата-Журт Кыргызстан»).

Согласно Конституции, решение о самороспуске Жогорку Кенеш принимает по инициативе одной трети от общего числа депутатов (30 депутатов) большинством не менее двух третей голосов (60 депутатов).



Согласно закону о выборах депутатов, досрочные выборы должны пройти в период от 40 дней с момента самороспуска (минимальный срок) и до 65 дней (максимальный срок). Таким образом, если депутаты самороспустятся в начале октября, выборы пройдут в конце ноября.



Конституционный срок седьмого созыва Жогорку Кенеша завершается в ноябре 2026 года.

Источник: АКИpress

