Кто состоит в инициативной группе за самороспуск парламента 7 созыва? Фамилии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Конституционный срок седьмого созыва Жогорку Кенеша завершается в ноябре 2026 года.
Инициативная группа депутатов Жогорку Кенеша собрала более 30 подписей за свой самороспуск, сообщил ряд депутатов парламента.
Некоторые из них подтвердили АКИpress, что состоят в инициативной группе.
Фамилии депутатов, подписавшихся за предложение о самороспуске:
Азыгалиев Нурланбек (Жайылский округ)
Ажибаев Чынгыз (Лейлекский округ)
Акаев Жанар («Альянс»)
Алимжанова Нилуфар («Альянс»)
Атажанов Ырысбек (Кадамжайский округ)
Жакышов Руслан («Ишеним»)
Жунушалиева Гульсункан («Ата-Журт Кыргызстан»)
Зулпуев Саидбек («Ата-Журт Кыргызстан»)
Исираилов Азамат («Альянс»)
Калпаев Бактияр (Баткенский округ)
Кенжебаев Аманкан (Сокулукский округ)
Козуев Алишер («Ата-Журт Кыргызстан»)
Лурова Лейла («Ынтымак»)
Малиев Арслан (Джети-Огузский округ)
Маматалиев Марлен («Ынтымак»)
Масабиров Талайбек («Ата-Журт Кыргызстан»)
Молдобекова Гулкан («Альянс»)
Мураталиев Марат («Ишеним»)
Нышанов Джайлообай («Ата-Журт Кыргызстан»)
Примов Улан (Алайский округ)
Рысбаев Равшан (Кок-Жарский округ)
Садырбаева Жылдыз («Ата-Журт Кыргызстан»)
Самаков Кубанычбек (Ленинский округ)
Сулайманов Кундузбек (Токтогульский округ)
Сыдыгалиев Нурбек («Ишеним»)
Султанбекова Чолпон («Ишеним»)
Таштанбеков Акбокон (Иссык-Атинский округ)
Толонов Данияр (Куршабский округ)
Турсунбаев Азизбек (Ала-Букинский округ)
Тулобаев Балбак («Ынтымак»)
Тыналиев Айжигит (Иссык-Кульский округ)
Омурзаков Суйунбек («Ишеним»)
Эгембердиев Арсланбек («Ата-Журт Кыргызстан»).
Согласно Конституции, решение о самороспуске Жогорку Кенеш принимает по инициативе одной трети от общего числа депутатов (30 депутатов) большинством не менее двух третей голосов (60 депутатов).
Согласно закону о выборах депутатов, досрочные выборы должны пройти в период от 40 дней с момента самороспуска (минимальный срок) и до 65 дней (максимальный срок). Таким образом, если депутаты самороспустятся в начале октября, выборы пройдут в конце ноября.
