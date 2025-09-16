18 сентября в Бишкеке пройдет встреча глав правительств государств - членов ОТГ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ходе встречи обсудят приоритетные направления сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, транспорта, цифровизации, энергетики и других отраслях.
В администрации президента Кыргызской Республики 18 сентября состоится встреча глав правительств и вице-президентов стран - членов Организации тюркских государств.
Во встрече примут участие:
- премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов;
- премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов;
- председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев;
- вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз;
- премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов;
- генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.
В ходе встречи обсудят приоритетные направления сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, транспорта, цифровизации, энергетики, сельского хозяйства и других отраслях. Кроме того, будут рассмотрены вопросы совершенствования механизмов деятельности Организации тюркских государств в целях дальнейшего укрепления сотрудничества.
