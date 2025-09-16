18 сентября в Бишкеке пройдет встреча глав правительств государств - членов ОТГ

В администрации президента Кыргызской Республики 18 сентября состоится встреча глав правительств и вице-президентов стран - членов Организации тюркских государств.

Во встрече примут участие:

премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов;

премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов;

председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев;

вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз;

премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов;

генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.

В ходе встречи обсудят приоритетные направления сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, транспорта, цифровизации, энергетики, сельского хозяйства и других отраслях. Кроме того, будут рассмотрены вопросы совершенствования механизмов деятельности Организации тюркских государств в целях дальнейшего укрепления сотрудничества.

Источник: kaktus.media