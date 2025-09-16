Выборы по новой системе: Депутат раскрыла детали инициативы самороспуска ЖК

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Это наше решение, мы думаем о будущем государства, поэтому приходим к такому решению.

Депутат Жогорку Кенеша Чолпон Султанбекова («Ишеним») 16 сентября прокомментировала журналистам инициативу о самороспуске парламента.



Она сказала, что близость сроков президентских и парламентских выборов создает проблемы, так как между ними должен быть интервал не менее года.



Депутат сообщила, что новый закон о выборах уже готов, и после его принятия выборы в Жогорку Кенеш должны проходить по системе одномандатных округов. «Вообще, между выборами должен быть интервал в один год. Президентские и наши выборы оказались слишком близко. Во-вторых, наш закон готов. После принятия нового закона мы должны двигаться с системой округов [по 3 депутата от 30 округов]», - пояснила Султанбекова.



По ее словам, инициатива по изменению избирательной системы обсуждается в парламенте с момента принятия нового закона. В 2021 году, после прихода седьмого созыва, 22 депутата покинули Жогорку Кенеш, что также повлияло на необходимость реформ, напомнила она.



Султанбекова добавила, что инициативная группа из 32 депутатов обсуждает возможность самороспуска парламента ради реализации реформ и стабильности государства. «Это наше решение, мы думаем о будущем государства, поэтому приходим к такому решению. Поддержит ли Жогорку Кенеш — это другой вопрос», - сказала она.



Депутат сообщила, что бюджет для проведения новых выборов подготовлен, и Центризбирком подтвердил свою готовность, однако среди депутатов есть разные мнения: некоторые выступают за завершение срока полномочий для повышения эффективности работы парламента.



На вопрос о критике седьмого созыва за отсутствие оппозиции и недостаточную активность в поднятии острых вопросов Султанбекова пояснила, что смена системы управления сократила полномочия депутатов. Если раньше парламент мог вызывать министров и премьер-министра, то теперь его роль ограничена предложениями, которые не всегда реализуются.



«Сейчас другая система, наши полномочия уменьшились. Мы можем вносить предложения, но примут их или нет — это другой вопрос», - пояснила она.



Султанбекова выделила достижения созыва, включая принятие законов о курултае, региональных реформах и регулировании деятельности НКО. Она считает, что оценку этим законам даст время. Вопрос с докладчиком об инициативе по самороспуску парламента остается открытым, и, по словам Султанбековой, он будет определен позже.



В конституционный комитет инициатива уже поступила, она будет рассмотрена в следующий вторник (23 сентября) на очередном заседании комитета, добавила депутат.

Источник: АКИpress

