Депутат рассказал о причинах инициативы о самороспуске парламента

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Если выборы перенести, например, на весну, то депутаты только приступят к работе и сразу уйдут на каникулы.

Депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев («Ынтымак») подтвердил АКИpress свое участие в инициативной группе, выдвинувшей предложение о самороспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.



По его словам, решение было принято после консультаций внутри фракции. «Мы фракционно обсудили и решили, что в группу войдут я, Балбак Тулобаев и, возможно, Лейла Лурова. Я с ними говорил, но окончательно не знаю, включены они или нет», - сказал он.



По его словам, у инициативной группы нет официального председателя, однако первые подписи под предложением поставили три вице-спикера (Нурбек Сыдыгалиев, Нурлан Азыгалиев, Жылдыз Садырбаева), которые по сути взяли на себя ответственность за процесс.



Говоря о причинах обсуждения досрочных выборов, Маматалиев сообщил, что ключевым фактором стало возможное совпадение сроков выборов президента и парламента: «Если не завершатся все юридические процессы по одним выборам, а уже начнутся другие, это может создать риск дестабилизации, которым могут воспользоваться третьи силы. Сейчас угроз нет, но в будущем такие сценарии возможны».



Он добавил, что вопрос требует системного подхода и учета политического цикла: «Если выборы перенести, например, на весну, то депутаты только приступят к работе и сразу уйдут на каникулы. Это вызовет недовольство у общества. Оптимально — провести их осенью, чтобы у нового состава было 6–7 месяцев полноценной работы».



Маматалиев признал, что сами депутаты стали причиной появления повестки о досрочных выборах: «Мы ускорили процесс принятия закона о выборах. Никто нас не торопил. Это внутренняя конкуренция — кто быстрее станет автором законопроекта — и привела к такому сценарию».



Депутат сказал, что Кыргызстан за последние два–три года взял новый курс развития, что требует обновления состава парламента: «Сегодня у народа другие требования. Если раньше мы говорили о крышах школ и дорогах, то сейчас общество требует другого качества — профессиональных и образованных депутатов».



Маматалиев подтвердил, что на возможных выборах он вновь пойдет от партии, однако не стал раскрывать детали: «Я не хочу раскрывать стратегию, но уверяю — партии будут участвовать. Они не исчезнут».



Он также сообщил, что на следующей неделе вопрос может быть вынесен на конституционный комитет. По его данным, уже собрано 32–33 подписи депутатов в поддержку предложения.

Источник: АКИpress

