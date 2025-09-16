Президент Кыргызстана внес изменения в порядок отбора кандидатов на номенклатурные должности

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Cтруктурным подразделением, ведающим вопросами кадров, в личное дело может приобщаться иная дополнительная информация относительно кандидата.
Президент Садыр Жапаров распоряжением № 301 от 12 сентября 2025 года внес изменения в порядок отбора кандидатов для назначения на вакантные должности в органах государственной власти.
Документ корректирует распоряжение от 14 июня 2023 года № 103, касающееся назначений на должности, входящие в номенклатуру президента, Кабинета министров и руководителя Администрации президента.
Основные изменения коснулись трех аспектов процедуры отбора. Во-первых, установлен порядок подачи документов: они должны представляться «в сканированном формате посредством системы электронного документооборота» и «в бумажном формате в целях приобщения оригиналов к личному делу».
Также указано, что собеседование не проводится в отношении лиц:
- переназначаемых в связи с изменением наименования государственного органа, организации, учреждения, предприятия;
- переназначаемых на новый срок;
- занимающих должности, входящие в номенклатуру;
- претендующих для назначения на период временного отсутствия основного работника (отпуск по уходу за ребенком, обучение);
- претендующих на должности, входящие в штатную численность Администрации президента.
Источник: АКИpress