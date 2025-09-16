Кыргызстан осуждает удары по Дохе и призывает к прекращению огня в секторе Газа

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кыргызская Республика выступает против любых силовых методов урегулирования конфликтов

Делегация Кыргызстана во главе с министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым 15 сентября в городе Доха приняла участие в Чрезвычайном Саммите Организации Исламского Сотрудничества (ОИС). Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

В работе саммита участвовали главы правительств, парламентов, внешнеполитических ведомств государств-членов ОИС, а также представители международных и региональных организаций.

Заседание прошло под председательством Эмира Государства Катар Шейха Тамима бин Хамада Аль Тани и было посвящено текущей ситуации в регионе Ближнего Востока.

Министр Жээнбек Кулубаев выступил от имени президента КР Садыра Жапарова. В своем выступлении Кулубаев отметил, что президент Кыргызской Республики внимательно наблюдает за развитием ситуации в регионе и решительно осуждает удары, нанесённые 9 сентября 2025 года по городу Доха. Эти действия были расценены как грубое нарушение суверенитета, посягательство на территориальную целостность и угрозу безопасности мирного государства, а также выражена поддержка усилиям правительства Катара по обеспечению безопасности своей страны.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Кыргызстан выступает против любых силовых методов урегулирования конфликтов и призывает мировое сообщество к консолидации усилий для немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также для обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи мирному населению.

Министр еще раз подтвердил неизменную приверженность Кыргызской Республики поддержке законных и неотъемлемых прав палестинского народа на самоопределение и создание независимого государства.

Фото пресс-службы МИД



