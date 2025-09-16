Садыр Жапаров создал ОАО «Түндүк» и ликвидировал ряд цифровых центров

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Министерство здравоохранения сохранит функции по медицинской статистике и информационным системам в своей сфере.

Президент Садыр Жапаров внес изменения в указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию цифровой трансформации в сфере государственного управления».



Согласно документу, создается ОАО «Түндүк» со 100-процентным участием государства. На новое общество переходят функции нескольких учреждений, среди них Центр цифрового образования, Центр цифровизации социальной защиты, Центр электронного здравоохранения (без функций по медстатистике и внедрению ИТ в системе здравоохранения), а также учреждение «Адилет сот». Сами организации будут ликвидированы, их сотрудники и материально-техническая база переданы «Түндүк».



Определено, что «Түндүк» и учреждение «Кызмат» при Управлении делами президента являются единственными поставщиками услуг по разработке, модернизации и сопровождению информационных систем для государственных органов, органов МСУ, а также государственных и муниципальных организаций. В перечень этих поставщиков не входят Минфин, ГКНБ, Минсельводхоз, налоговая и таможенная службы, Вооружённые силы, правоохранительные органы, прокуратура, органы, работающие на базе Единого реестра преступлений, а также мэрия Бишкека.



Функции акционера «Түндүк» от Кабмина передаются Министерству цифрового развития и инновационных технологий. Политику в сфере биометрических данных и контроль за их обработкой будет вести Агентство по защите персональных данных. Учреждение «Кызмат» определено техническим оператором государственных информационных систем по биометрии.

