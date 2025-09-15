Садыр Жапаров подписал указ о формировании резерва кадров госслужащих

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Указ вступит в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования - 23 сентября.

Президент Садыр Жапаров внес изменения в указ "О формировании и функционировании резерва кадров государственной гражданской службы и муниципальной службы государственного органа и органа местного самоуправления КР".

В соответствии с указом №255 от 11 сентября лица, желающие принять участие в конкурсе на включение в кадровый резерв государственной гражданской службы и муниципальной службы, через личный кабинет на государственном портале е-Kyzmat:

подают заявление в электронном виде;

подтверждают свое согласие на предоставление, сбор и обработку его персональных данных в порядке, установленном законодательством КР;

подтверждают принятие антикоррупционных ограничений, установленных законодательством КР при поступлении на государственную гражданскую службу и муниципальную службу.

Перечень прилагаемых к заявлению скан-документов и требования к ним определяются Государственным агентством по делам государственной службы и местного самоуправления.

Срок приема документов определяется руководителем государственного органа или органа местного самоуправления, но не может быть менее 10 календарных дней со дня размещения информации о конкурсе. Срок приема документов указывается в тексте объявления о конкурсе.

Служба управления персоналом или лицо, уполномоченное на решение вопросов управления персоналом, устанавливает личность кандидата с помощью автоматизированных информационных систем.

При проведении слушаний конкурсной комиссией ведется видео- и аудиозапись собеседования. В отдаленных районах допускается проведение только аудиозаписи. Записи хранятся три года.

По письменному заявлению участника конкурса в течение трех рабочих дней со дня регистрации документа ему предоставляется копия части видео- или аудиозаписи конкурса с его участием.

Назначения на вакантные административные должности производятся из числа лиц, состоящих в кадровом резерве государственного органа или органа местного самоуправления, либо руководителем государственного органа или органа местного самоуправления в соответствии с законом в порядке ротации. Назначение на вакантную административную должность может осуществляться в одном и том же государственном органе, органе местного самоуправления с учетом кадрового резерва и потребностей государственного органа, органа местного самоуправления.

Источник: kaktus.media