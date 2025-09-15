Глава ЦИК: Один избиратель может проголосовать только за одного кандидата

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Среди населения бытует неправильное представление, что в каждом из 30 многомандатных округов нужно голосовать за троих кандидатов.

Населению будут разъяснять, что на выборах они могут проголосовать только или за одного кандидата, или поставить галочку в графе "против всех".

Председатель ЦИК КР Тынчтык Шайназаров сегодня, 15 сентября, на совещании со спецпредставителями, системными администраторами и сотрудниками аппарата ЦИК поручил вести активную разъяснительную работу среди населения в связи с изменениями в Конституционный закон "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша".

Он особенно подчеркнул необходимость донести в каждое село, район и город, что один избиратель может проголосовать только за одного кандидата в каждом многомандатном округе.

"Среди населения бытует неправильное представление, что в каждом из 30 многомандатных округов нужно голосовать за троих кандидатов. Однако каждый избиратель может поставить отметку в бюллетене только за одного кандидата. В противном случае бюллетень считается недействительным", - пояснил Шайназаров. В беседе с Kaktus.media он пояснил, что графа "против всех" также будет в бюллетене.

Источник: Kaktus.media