«Допустил ошибку»: ошский депутат опроверг слова о гражданстве для 8 тысяч пакистанцев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В дальнейшем я буду тщательно проверять сведения и ссылаться только на официальные источники
Депутат Ошского городского кенеша Илхомжан Каримов принес извинения за распространение недостоверной информации о предоставлении гражданства гражданам Пакистана.
«На последней сессии городского кенеша я сообщил, что 8 тысяч граждан Пакистана получили гражданство КР. Разъясняю, что эта информация не соответствует действительности. Я допустил ошибку: речь шла о регистрации иностранных граждан на территории страны, а не о предоставлении гражданства. В дальнейшем я буду тщательно проверять сведения и ссылаться только на официальные источники», — заявил Каримов.
Ранее депутат Ошского горкенеша заявил, что 8 тысяч граждан Пакистана стали обладателями паспортов КР. И потребовал прекратить выдавать им гражданство. Его слова вызвали общественный резонанс и были распространены в СМИ, в том числе зарубежных.
Источник: economist.kg