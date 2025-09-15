«Допустил ошибку»: ошский депутат опроверг слова о гражданстве для 8 тысяч пакистанцев

Депутат Ошского городского кенеша Илхомжан Каримов принес извинения за распространение недостоверной информации о предоставлении гражданства гражданам Пакистана.

«На последней сессии городского кенеша я сообщил, что 8 тысяч граждан Пакистана получили гражданство КР. Разъясняю, что эта информация не соответствует действительности. Я допустил ошибку: речь шла о регистрации иностранных граждан на территории страны, а не о предоставлении гражданства. В дальнейшем я буду тщательно проверять сведения и ссылаться только на официальные источники», — заявил Каримов.

Ранее депутат Ошского горкенеша заявил, что 8 тысяч граждан Пакистана стали обладателями паспортов КР. И потребовал прекратить выдавать им гражданство. Его слова вызвали общественный резонанс и были распространены в СМИ, в том числе зарубежных.

Источник: economist.kg