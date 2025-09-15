Ташиев заявил о попытках покушения на него

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Были многочисленные попытки устранить меня. По поручению президента мне выделили личную охрану

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на встрече с жителями Ноокатского района Ошской области сообщил, что на него не раз готовились покушения. По его словам, за этим стоят родственники и сообщники коррупционеров, а также представители криминала, недовольные антикоррупционной кампанией.

"Были многочисленные попытки устранить меня. По поручению президента мне выделили личную охрану: "Проследите, чтобы с ним ничего не произошло". Но мы не свернем с пути и доведем начатую работу до конца", - сказал он.

Напомним, 20 ноября 2024 года Ташиев заявлял, что за время его работы в должности главы ГКНБ удалось предотвратить два покушения на президента и пять–шесть атак на него самого. "В том числе готовились попытки подрыва дороги, по которой я передвигался", - подчеркивал тогда руководитель спецслужбы.

Источник: vb.kg