Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кыргызский народ выражает солидарность братским народам Катара и Палестины
Президент Садыр Жапаров на открытии Исламской академии прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.
«Сегодня в Дохе проходит экстренный саммит арабских государств в связи с последним ракетным ударом по городу и ситуацией в Газе. Кыргызский народ выражает солидарность братским народам Катара и Палестины», - сказал он.
По словам президента, Кыргызстан выступает против применения силы в международных отношениях и отмечает, что любые действия, ведущие к дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке, являются недопустимыми.
Источник: АКИpress