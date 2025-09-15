Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кыргызский народ выражает солидарность братским народам Катара и Палестины

Президент Садыр Жапаров на открытии Исламской академии прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.



«Сегодня в Дохе проходит экстренный саммит арабских государств в связи с последним ракетным ударом по городу и ситуацией в Газе. Кыргызский народ выражает солидарность братским народам Катара и Палестины», - сказал он.



По словам президента, Кыргызстан выступает против применения силы в международных отношениях и отмечает, что любые действия, ведущие к дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке, являются недопустимыми.

Источник: АКИpress

